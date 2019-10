De Rossi-Boca, è già tutto finito? Dall’Argentina: a gennaio potrebbe andar via

Una vita alla Roma per capitan futuro Daniele De Rossi, che ha deciso di sposare la causa argentina nell’ultima parte della sua carriera: calore, tifo, passione, questi gli ingredienti che hanno spinto il centrocampista a scegliere il Boca Juniors.

Ma l’avventura del calciatore italiano potrebbe, incredibilmente, finire addirittura già a gennaio. Qualche infortunio di troppo sta frenando il suo impiego, De Rossi potrebbe saltare anche la sfida di ritorno della semifinale di Copa Libertadores contro il River. Per questo, circolano già alcune voci dall’Argentina: secondo il quotidiano La Nacion, infatti, potrebbero esserci novità in seguito alle elezioni dirigenziali. Qualora il presidente Angelici non dovesse essere rieletto (presente nello staff anche Burdisso, che ha fortemente voluto l’ex Roma), ci sarebbe la possibilità che Daniele De Rossi dica anticipatamente addio agli xeneizes.