De Rossi non gioca il Super Clasico: i tifosi del Boca si infuriano sui social, quelli del River…

Il Boca Juniors ha perso nella notte il Super Clasico al Monumental in occasione della semifinale d’andata della Copa Libertadores. Vince ancora il River dunque. In casa Xeneize, assente De Rossi, tenuto a riposo precauzionale dopo un infortunio. Ma la presenze in tribuna dell’ex Roma ha scatenato l’ira dei tifosi su Twitter, che se la prendono con l’allenatore. Quelli del River invece, forti della vittoria, prendono in giro i tifosi avversari.

“Lele De Rossi la dirigenza lo ha comprato per farlo giocare. Ma l’allenatore non lo vuole per questo non lo mette. Però De Rossi deve giocare. L’allenatore del Boca deve andarsene. Vai ad allenare una squadra giovane e inesperta, io come tifoso non lo voglio nel mio club”, scrive un tifoso. “Hanno preso De Rossi, che si era praticamente ritirato, per fargli fare un ultimo viaggio in Sudamerica. Come il condannato che esprime l’ultimo desiderio. Che carini che sono”, ha sottolineato ironicamente un tifoso del Boca. Da quando il ‘tano’ (‘napolitano’, come vengono soprannominati gli italiani in Argentina) è arrivato nella Buenos Aires gialloblu, i tifosi biancorossi lo hanno preso in giro per l’alimentazione. Dopo la partita, scrivono su Twitter: “Passiamo alle cose importanti, che mangerà De Rossi?”, “De Rossi è venuto a mangiare Asado con Riquelme? O per vedere l’Obelisco?”. “Diario Ole sa qualcosa di De Rossi? Ha cenato? E’ andato a dormire?”, chiede una tifosa del River. “Neanche in panchina l’ha portato”, nota un sostenitore del Boca e un altro scrive “Ma lo abbiamo comprato per fare compagnia a Angelici?”, “O per sentire come trema la Bombonera?” aggiunge un utente. “Ma perché non ha giocato De Rossi?” è quello che si chiedono tutti, anche i tifosi di altre squadre: “Non guardo le partite del Boca, però quanto deve stare male De Rossi se un ragazzino prende il suo posto in una partita del genere?”.