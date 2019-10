Inter-Juve, la tensione è sempre più alta: Moratti punge Agnelli

E’ ancora Massimo Moratti ad infiammare le ore precedenti del big match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Juventus in un vero e proprio scontro per lo scudetto. L’ex presidente dell’Inter punge Agnelli, ecco una parte dell’intervista riportata dal ‘Corriere dello Sport’: “La Juventus ha deciso di liberare sia Conte che Marotta e l’Inter ha fatto bene a portare a casa entrambi. Oggi la rivalità tra i due club è diversa: da una parte una famiglia cinese che deve costruirsi una storia, dall’altra ancora gli Agnelli, con la Juventus che ormai è come un’azienda. Ovviamente la rivalità si è inasprita anche dopo gli eventi recenti di Calciopoli. E poi Andrea, che conosco bene, fa cose che non capisco, come i continui ricorsi contro l’Inter”.