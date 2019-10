Inter-Juventus, Moratti punge i bianconeri: “ricordo un 6-0…”

“E’ il derby d’Italia perche’ sono le due squadre con la maggior tradizione di vittorie, soprattutto quando e’ stata coniata questa definizione negli anni 50. Poi perche’ c’e’ sempre stata una rivalita’ fortissima, non so bene il perche’, fra la Juve e l’Inter. Cosi’ e’ diventato un vero e proprio derby fra le due tifoserie”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di “Dribbling”, in onda su RaiDue, dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, cresce l’attesa per la partita di domani Inter-Juventus.

“Il ricordo piu’ bello dei derby d’Italia? A Milano, mi sembra nel 54, l’Inter vinse 6-0. Ricordo bene la festa di quel giorno. Fra l’avvocato Agnelli e papa’ c’era una vera amicizia e un buon rapporto. Un aneddoto particolare? Papa’ stava comprando Charles ma gli venne un infarto. Poi chiamo’ Gianni Agnelli, che punzecchiandolo disse che avrebbe offerto di piu’ dell’Inter per l’attaccante gallese. Adesso e’ tutto diverso. La Juve e’ in mano ad Andrea, molto bravo, ma e’ diventata una vera e propria azienda. Qui c’e’ una famiglia cinese, ancora in crescita. Non ci sono piu’ i sentimenti di una volta e poi c’e’ stato di recente ‘calciopoli’, che ha fatto diventare tutto differente”.

“L’Inter ci ha guadagnato, e anche tanto, con gli arrivi di Marotta e di Conte. Quest’ultimo ha grande voglia di dimostrare, anche alla stessa Juve, di essere sempre il migliore. Conte e’ uno che non molla: terra’ la squadra sempre in tensione e fara’ vivere ai tifosi una stagione importante sino alla fine. Io e la mia famiglia ci sentiamo sempre parte della storia dell’Inter, acnhe ora che non c’entriamo niente con la societa’. Vedro’ la gara di domani allo stadio, con qualcosa dell’Inter addosso”.