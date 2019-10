Morte Squinzi, annullata la conferenza stampa di De Zerbi

Giornata triste per il Sassuolo. Giornata di lutto, di ricordo, di dolore per la grave perdita di Giorgio Squinzi, il patron che ha fatto di una piccola realtà una grande società portandola prima in A e poi in Europa. E’ stata annullata la consueta conferenza stampa della vigilia di mister De Zerbi. Viste le circostanze il club ha deciso di cancellare l’appuntamento con i giornalisti. A rischio anche la partita di domani contro il Brescia.