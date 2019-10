Panchina Genoa, Gattuso non è convinto: i nomi in caso di ribaltone tra suggestioni e sorprese

PANCHINA GENOA – Si avvicina la 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia da brividi con tante partite interessanti. Grande tensione nel match tra Genoa e Milan, le due squadre stanno attraversando un momento di crisi e non possono permettersi passi falsi, chi sbaglia rischia veramente di essere sollevato dall’incarico. Negli ultimi giorni il presidente Preziosi ha pensato molto all’eventuale sostituto di Andreazzoli, il preferito è sicuramente Gennaro Gattuso, l’ex Milan non è ancora convinto perchè aspetta proprio la panchina rossonera. Non mancano dunque le alternative tra suggestioni e sorprese. I nomi più gettonati sono quelli di Davide Nicola e Stefano Pioli, in particolar modo l’ex Crotone è un pupillo del presidente Preziosi, l’ex Fiorentina rappresenta una sicurezza. La suggestione porta all’ex centrocampista Thiago Motta, la sorpresa Francesco Guidolin, tecnico di grande esperienza.