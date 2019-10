Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb per la nona giornata: la Fiorentina si ferma

Pronostici Serie A – Si gioca un importante turno di Serie A. Nona giornata che si apre con Verona-Sassuolo, anticipo del venerdì. Tre gare in programma sabato. La Juventus è di scena a Lecce, l’Inter riceve il Parma. In serata Genoa-Brescia. Domenica che sarà aperta da Bologna-Sampdoria. Alle 15 si giocano Atalanta-Udinese, Spal-Napoli e Torino-Cagliari. Alle 18 sarà la volta di Roma-Milan, chiude il turno Fiorentina-Lazio. Arrivano puntuali i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

