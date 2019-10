Quote Liechtenstein-Italia, scontata la vittoria azzurra: come puntare

Grecia superata agevolmente e qualificazione già in tasca per ”Euro 2020”. L’Italia del c.t. Roberto Mancini ha fatto en plein in questa fase di torneo e stasera affronterà a Vaduz il modesto Liechtenstein che è il fanalino di coda del ”Gruppo J” con 2 punti. Better, il noto marchio di scommesse Lottomatica, propone ovviamente una ricca scelta di giocate per questa partita. Per gli azzurri, nonostante il possibile turn over, la vittoria è praticamente scontata e la quota è a 1.03. Molto meno probabili quindi il pareggio (17.00) e la vittoria dei padroni di casa (40.00). Comunque, nonostante i soli 2 punti in classifica, i 20 gol incassati e i 2 realizzati, il Liechtenstein tra le mura amiche non ha ancora subito clamorose imbarcate: un pareggio (1-1 con l’Armenia) e due sconfitte per 0-2 (con Grecia e Finlandia). In lavagna Better, lo stesso risultato che il Liechtenstein ha ottenuto con l’Armenia (1-1) è quotato a 21.00 mentre il possibile terzo 0-2 è a 7.75. Interessante anche l’opzione di gioco Goal a 2.95 e Under 2.5 a 4.50. La partita di questa sera sarà il quarto incontro ufficiale tra l’Italia e il Liechtenstein, nelle tre precedenti gare gli azzurri hanno sempre vinto con ”goleade”: il 12 novembre 2016 (qualificazione mondiali) a Vaduz 0-4; il 12 giugno 2017 (qualificazione mondiali) a Udine 5-0; il 26 marzo 2019 a Parma, gara di andata per la qualificazione