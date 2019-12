Calciomercato, l’attaccante per Montella: doppia idea Napoli, il Milan ha pronta l’alternativa a Ibrahimovic

Calciomercato – Mancano pochissimi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Si giocherà ancora una giornata di Serie A e poi ci sarà la sosta fino al 5 gennaio, data del ritorno in campo. Intanto, le squadre iniziano a muoversi e a sondare il terreno per le operazioni fattibili. Molti i club che dovranno rinforzarsi nel prossimo mese per riuscire a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, tante anche le compagini che vogliono puntellare la rosa. Queste le ultime notizie dall’Italia e dall’estero.

Rinnovo Alderweireld – Il nazionale belga Toby Alderweireld ha rinnovato il contratto con il Tottenham fino al 2023. Il 30enne difensore centrale è arrivato agli Spurs dall’Atletico Madrid nel 2015. Alderweireld, che nelle ultime settimane era stato accostato al Milan, è un ‘pupillo’ di José Mourinho: il portoghese aveva provato ad ingaggiarlo quando guidava il Manchester United.

L’alternativa del Milan a Ibrahimovic – Il Milan continua ad aspettare un segnale da Ibrahimovic, ma sta perdendo le speranze. Lo svedese potrebbe raggiungere Ancelotti all’Everton. I rossoneri potrebbero tornare allora su Luca Jovic del Real Madrid. Per il ruolo di esterno c’è una timida idea Boga.

Attaccante per la Fiorentina – La Fiorentina sta trovando difficoltà a segnare. Vlahovic ha trovato la rete contro l’inter, ma i viola cercano un nome forte per gennaio. Il preferito è Patrick Cutrone, ex Milan oggi al Wolves. Occhio anche ad un clamoroso ritorno a Firenze di Kalinic, in uscita dalla Roma.

Rugani – L’Arsenal torna forte su Rugani. Il centrale della Juventus piace molto alla dirigenza dei “Gunners” che proverà l’assalto già a gennaio. Pochissimo lo spazio trovato dal difensore con Sarri. Per questo Rugani potrebbe decidere di accettare l’avventura in Premier League. Intanto l’Arsenal ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Mikel Arteta.

Valon Berisha – Un altro giocatore che sperava di trovare più spazio è Valon Berisha. Il centrocampista che la Lazio ha prelevato dal Salisburgo non sembra rientrare più nei piani biancocelesti. Sul kosovaro ci sono Spal e Verona. In particolare con gli scaligeri si lavora ad un possibile scambio. La Lazio avrebbe un diritto di prelazione sul centrale difensivo Kumbulla nella prossima estate.

Il Napoli guarda in casa Verona e rinnova le fasce – Una delle squadre che interverrà sul mercato sarà sicuramente il Napoli. A Gattuso piacciono molto due giocatori del Verona: Rrahmani e Amrabat. Per il difensore c’è già un accordo di massima fino al 2025. Per il centrocampista c’è ancora da lavorare, anche perché Juric non vorrebbe privarsene a gennaio. Per il pacchetto completo servono 30 milioni. Partenopei che lavorano anche sulle fasce. A destra c’è l’idea Sabaly come vice Di Lorenzo, a sinistra il nome caldo è quello di Leonardo Koutris, mancino dell’Olympiakos apprezzato da Gattuso già ai tempi in cui allenava in Grecia.

Haland verso Manchester – Erling Braut Haland, attaccante norvegese del Salisburgo, è volato a Manchester per definire l’accordo con lo United. Decisiva la presenza di Ole Gunnar Solskjær, già suo allenatore al Molde.

Scambio Psg-Juventus – La Juventus lavora ad uno scambio con il Psg. Emre Can non rientra nei piani di Sarri. Ecco spuntare l’idea Leandro Paredes. L’ex centrocampista della Roma sta trovando poco spazio a Parigi e piace molto alla Juve, visto che potrebbe agire sia da regista che da mezzala. Operazione comunque non facile.

Nzonzi verso il ritorno in patria – L’ex centrocampista della Roma, Nzonzi, potrebbe lasciare il Galatasaray e tornare in Francia. In prima fila c’è il Lione.