Calciomercato, svelato il futuro di Cristiano Ronaldo: novità su Kulusevski, scambio Bologna-Genoa e ritorno alla Fiorentina

Inizia da mercoledì la nuova giornata del campionato di Serie A, in campo Sampdoria e Juventus che si affrontano in un match importante per le zone salvezza e scudetto. Nel frattempo dirigenze sempre più attive sul fronte calciomercato, nelle ultime ore importanti novità.

KULUSEVSKI – “Giuntoli interessato a Kulusevski? Sicuramente è molto bravo e con i giovani ci vede molto bene. Abbiamo scelto di non sbilanciarci né andare avanti con le società, prima della partita contro il Brescia, per una questione di rispetto per tifosi e società”. Sono le dichiarazioni di Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma in prestito dall’Atalanta nonché. “Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio, deve essere fatto per l’occasione della vita, non economicamente, ma soprattutto a livello sportivo”, ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Sta facendo molto bene e quando inizia un percorso vuole portarlo a termine. Napoli occasione della vita? Di certezze ne ho poche. Quando si fanno trattative per giocatori così giovani e sulla bocca di tutti, bisogna tenere in considerazione tutte le parti”, ha proseguito Sem.

“Se il giocatore si dovesse spostare a gennaio, finestra di mercato in cui sarà disponibile, c’è una parte in più nel Parma da dover ricostruire. In ogni caso – ha proseguito il procuratore – il ragazzo è dell’Atalanta e di certo non lo regala. Non ci sono preclusioni per nessuna società. Se dovessi vedere al momento la rosa del Napoli, mi sembra che lì davanti di giocatori ce ne sono tanti, anche lo stesso Lozano”. “Discorsi approfonditi con il Napoli – ha chiarito l’agente – non ne ho fatti, ma vediamo quello che potrebbe succedere a gennaio per poterci sbilanciare. Il sogno del ragazzo è quello di giocare in una grande squadra, ma è il sogno di tutti. L’Atalanta grande squadra? Non è più una società come 4-5 anni fa, solo due o tre sono meglio dell’Atalanta, sulla carta. Quindi – ha aggiunto – quello che vuole Dejan è un grande salto, ragionato e studiato, mettendo d’accordo tutte le parti”. “Anche il Manchester United su Kulusevski? E’ seguito da diverse società di Premier League, sarebbe potuto andare via anche quest’estate. Ci sono state tantissime offerte vantaggiose, siamo andati a Parma perché per arrivare alle big devi fare il percorso giusto. Ha fame e voglia di arrivare, abbinato ad un talento ed un fisico non indifferenze: non può che avere un futuro roseo”.

CRISTIANO RONALDO – “E’ contento alla Juve, con un grande allenatore. Chiuderà la carriera alla Juve? Si. può farlo: ha firmato un contratto. Tridente? Decide l’allenatore”. A margine della premiazione del Golden Boy 2019, ha parlato Jorge Mendes, agente tra l’altro di Ronaldo, Cancelo e Joao Felix, ai microfoni di Calciomercato.com.

FIORENTINA – La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da consegnare a Montella, il nome è quello di Kalinic, in uscita dalla Roma dopo l’ultimo infortunio. Verso la cessione Pedro, per la difesa occhi su Juan Jesus.

SPAL – Jacopo Sala è destinato a lasciare la Spal a gennaio, la decisione sembra ormai definitiva.

BOLOGNA-GENOA – Bologna e Genoa stanno lavorando ad uno scambio importante in attacco: Destro al Genoa ed al Bologna uno tra Sanabria e Favilli. Il Genoa valuta anche altri nomi: a Bozenik e Klimata, già da tempo accostati ai liguri, ora si aggiungono Michal Krmencik, 26enne del Viktoria Plzen, e Adam Buksa, 23 anni del Pogon.