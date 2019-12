Kevin-Prince Boateng si sfoga: “i soldi sono una maledizione”

“I soldi sono una maledizione”. Sono le dichiarazioni di Kevin-Prince Boateng che si sfoga in un’intervista alla “Bild”, sono stati affrontanti diversi argomenti che riguardano il mondo del calcio: “E’ solo un business e tu sei un numero. Se non lavori, verrai sostituito, semplice. Non c’e’ piu’ alcuna lealta’. E’ triste. Dovresti fare un sondaggio per scoprire a quale calciatore professionista piace ancora allenarsi, chi si diverte a giocare”. “Certo, il calcio e’ un lavoro per professionisti – ha proseguito Boateng – Ma se pagato cosi’ tanto diventa stressante, la pressione e’ enorme e parliamo rapidamente di depressione e cosi’ via. Oggi ci sono momenti in cui mi diverto e momenti in cui non mi diverto, sono onesto”. Sui giovani calciatori in relazioni ai guadagni. “Non vivono il loro talento. So esattamente cosa significa buttarlo via. Ci sono giocatori che guidano la loro Mercedes a 19 anni. Hanno cosi’ tanto talento e non fanno nulla per migliorarsi. Nessun allenamento extra, niente. Giocano alla Playstation e guardano Instagram. Sono gli ultimi ad arrivare agli allenamenti e i primi ad andarsene. Penso che come il calcio e’ cambiato cosi’ come sono cambiate anche le persone”.