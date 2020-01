Il Bologna domina contro la Fiorentina ma pareggia solo nel finale, decisivo Orsolini: le pagelle di CalcioWeb

Bologna-Fiorentina – Il Bologna riacciuffa la Fiorentina nel recupero grazie ad un gol di Orsolini su calcio di punizione. I viola erano andati in vantaggio con una rete di Benassi, pur non giocando una grande partita e soffrendo per tutti i 90′. Primo tempo giocato meglio dal Bologna. I felsinei trovano il vantaggio con Palacio, ma il guardalinee annulla per fuorigioco, confermato poi dal VAR. La Fiorentina si rende pericolosa solo in un’occasione ma è letale: Benassi si inventa una conclusione al volo che non lascia scampo a Skorupski sugli sviluppi di un calcio di punizione. E’ il Bologna a farsi preferire anche nella ripresa. La squadra di Mihajlovc spinge ma Dragowski rimanda al mittente i tentativi di Sansone, Palacio e Soriano. Chiesa si divora il pallone del raddoppio al 70° calciando addosso a Skorupski. In pieno recupero arriva il meritatissimo pareggio rossoblu con un bel calcio di punizione di Orsolini e un mezzo errore di Dragowski, che prende gol sul suo palo.

Bologna-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 6.5, Bani 6, Danilo 6, Denswil 6 (76′ Skov Olsen 5.5); Poli 6 (58′ Santander 6.5), Medel 6 (83′ Svanberg sv); Orsolini 7.5, Soriano 6, Sansone 6; Palacio 7.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 5.5; Caceres 6, Milenkovic 5.5, Pezzella 5; Lirola 6, Benassi 7, Pulgar 5.5, Castrovilli 5.5 (90′ Ceccherini sv), Dalbert 5 (82′ Venuti sv); Vlahovic 5 (67′ Boateng 5), Chiesa 5.5.