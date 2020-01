Calciomercato, le notizie di oggi – Attivissime Roma, Inter, Atalanta, Genoa e Torino: tutte le trattative

Calciomercato, le notizie di oggi – “Eriksen è un giocatore del Tottenham, il regolamento mi consentiva di vedere il suo agente ma da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno la concorrenza è tanta e non so cosa succederà”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Giroud? E’ normale imbastire delle trattative, ma è anche possibile che non si concluda l’operazione. Saranno fatte le giuste valutazioni quando si incastreranno altre operazioni”, aggiunge confermando poi che l’arrivo del francese “potrebbe” essere legato all’addio di Politano. Infine Marotta ha confermato che Moses “è un candidato” per rinforzare la fascia dopo il mancato arrivo di Spinazzola. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

ROMA – La Roma vaglia tutti i possibili sostituti di Zaniolo. Oltre a Suso e Shaqiri, spunta anche il nome di Iago Falque, calciatore in uscita dal Torino. Per i giallorossi circola anche il nome di Januzaj.

INTER – L’Inter ha scelto Moses dopo i problemi dello scambio con la Roma per Spinazzola, anche per l’esterno nigeriano (ma con passaporto inglese) saranno fondamentali i test atletici per il via libera all’acquisto.

ATALANTA – L’Atalanta torna clamorosamente in corsa per l’arrivo di Politano, calciatore in uscita dall’Inter, sarà fondamentale la volontà dell’attaccante.

GENOA-TORINO – Simone Zaza del Torino può essere una soluzione importante per l’attacco del Genoa, come sostituto il club granata pensa a Pinamonti. (LE NOTIZIE NEL DETTAGLIO).