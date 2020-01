Calciomercato Serie B e Serie C, il figlio di un manager a Perugia: l’Ascoli pesca in Germania, il Bari a Cosenza

Si muove a rapidi passi il calciomercato. Attive non solo le squadre di Serie A, ma anche quelli di Serie B e Serie C. Tutte le trattative delle serie minori.

Ascoli – Un rinforzo per l’Ascoli: dall’Hertha Berlino arriva in prestito Maurice Dominick Covic, esterno destro di 21 anni; lo stesso club marchigiano ha chiesto Firenze alla Salernitana.

Cosenza – Il Cosenza attende Di Gennaro dal Livorno, torna su Omeonga del Genoa (ora in Belgio) e pressa Palombi della Cremonese, ma di proprietà della Lazio.

Empoli – Scatenato il club toscano. Ufficializzati gli arrivi di Ciciretti dal Napoli e di Pinna dal Cagliari; a breve gli annunci di Tutino, La Mantia e Fiamozzi, mentre il nome buono per la difesa è quello di Sierralta dell’Udinese, con il quale è stato trovato l’accordo.

Livorno – Il Livorno è pronto ad annunciare il primo innesto per il centrocampo: si tratta dell’esperto Minala della Lazio.

Perugia – Il Perugia insiste per convincere lo svincolato difensore centrale Rajkovic, che però ha anche proposte dall’estero: c’è ottimismo per chiudere a breve. Cosmi vorrebbe riabbracciare Scozzarella, ora al Parma. Sta facendo un provino Giuseppe Barone, esterno sinistro dei NY Cosmos, figlio di Joe (manager della Fiorentina).

Pordenone – Il Pordenone non riesce a convincere l’Empoli per avere l’attaccante Moreo, ma per la difesa c’è l’accordo con la Fiorentina per Ranieri.

Le trattative in Serie C

Favalli dal Catanzaro alla Reggiana (firme a breve), il ritorno di Ferretti dalla Triestina al Carpi e l’assalto del Bari a D’Orazio (Cosenza) le notizie più importanti. A queste va ad aggiungersi il vicino passaggio di Matri dal Brescia al Monza. Ufficiale Liotti (Pisa) alla Reggina.

Sorrentino (Gubbio) va al Renate, Eguelfi (Frosinone) alla Feralpisalò (via Inter), Grandolfo (Vis Pesaro) alla Samb, D’Angelo (Livorno) al Potenza, Cecconi (Pro Vercelli) al Picerno, Risolo (Catanzaro) al Francavilla), Bertolo (Picerno) all’Avellino, Calì (Catanzaro) alla Viterbese (via Atalanta), Romani (Fossano) al Bisceglie.