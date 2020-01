Calciomercato Serie A, la Roma individua il vice-Dzeko: doppio colpo Sampdoria, la Juventus pesca al Lione

Una nuova giornata di calciomercato. Le trattative si fanno sempre più concrete e le operazioni entrano nel vivo. Le ultime notizie dalla Serie A.

Atalanta – Accordo trovato trai bergamaschi e il Milan per il ritorno di Mattia Caldara a Bergamo. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Brescia – Corini potrebbe avere presto un nuovo attaccante a sua disposizione. Si tratta del ceco Krmencik, obiettivo anche del Genoa. Il Viktoria Plzen, proprietario del cartellino, ha rifiutato diverse offerte per il suo bomber. Le Rondinelle potrebbero convincere la squadre boema a cedere il calciatore, che andrebbe a prendere il posto del partente Matri.

Juventus – I bianconeri continuano a guardare al futuro. Nel mirino sono finiti due calciatori del Lione, prossimo avversario in Champions League. Si tratta del centrocampista Houssem Aouar e dell’attaccante, già seguito la scorsa estate, Moussa Dembélé. Valutazioni alte per entrambi i giocatori. L’Olympique ha rifiutato 47 milioni di euro dal Manchester City per il talentuoso centrocampista. Per la punta si parla di almeno 50 milioni.

Lecce – I salentini sono alla ricerca di rinforzi per l’obiettivo salvezza. Principale obiettivo resta sempre Riccardo Saponara del Genoa. In mezzo al campo il nome in pole è quello di Bourabia, mediano del Sassuolo. In difesa si cerca un centrale. La scelta ricadrà su uno tra Silvestre, Felipe e Djidji.

Roma – I giallorossi sono alla ricerca di un vice-Dzeko, nonostante le smentite di Petrachi. La fiducia in Kalinic non c’è più. Resta viva la pista Piatek, anche se complicata. Il nome che sembra essere salito in cima alla lista è quello di Ciccio Caputo, bomber del Sassuolo. Non facile, però, convincere i neroverdi.

Sampdoria – I blucerchiati hanno chiuso per Lorenzo Tonelli. Si tratta di un ritorno in Liguria per il difensore proveniente dal Napoli. Si stringe anche per l’attaccante. In prima fila c’è La Gumina, chiuso all’Empoli dall’imminente arrivo di La Mantia.

Sassuolo – I neroverdi sono vigili sul mercato, ma potrebbero richiamare un calciatore dal prestito. Si tratta di Gianluca Scamacca, attualmente all’Ascoli. Soluzione da valutare in caso di partenza di Caputo, direzione Roma.

Udinese – Vicina la prima cessione per la squadra friulana. Il polacco Teodorczyc potrebbe accasarsi al Besiktas. In entrata niente da fare per il ritorno di Zeegelaar dal Watford.