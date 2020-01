Calciomercato Serie B e Serie C – Ascoli ed Empoli da sballo, il Crotone bussa il casa Milan

Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il calciomercato di Serie A, si muovono anche le squadre di Serie B e Serie C, importanti trattative nelle ultime ore con le squadre che si rinforzano sempre di più per disputare una seconda parte di stagione da grande protagonista, ecco tutte le notizie nel dettagli di ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’.

Ascoli sempre più attivo nelle ultime ore, il club ha ufficializzato Morosini (Brescia) e ha l’ok di Ranieri (Fiorentina), che sembrava vicino al Pordenone. Molto attivo anche l’Empoli che ha ha individuato il settimo rinforzo: accordo con il Verona per il prestito di Henderson, in uscita Dezi, Veseli e Laribi. L’Entella ha mandato Ardizzone al Cesena e Icardi al Siena, mentre anche Murilo del Livorno potrebbe scendere in C per il Piacenza. Il Crotone su Gabbia (Milan) e Deli (Cremonese), il Trapani vicinissimo a Riccardi del Lecce, la Salernitana tratta Di Mariano (Venezia). La Juve Stabia sul portiere Iacobucci.

Super offerta alla Salernitana per Jallow, l’Hajduk Spalato e l’Al Ahly, si parla di addirittura 5 milioni di euro, cifra difficilmente rifiutabile. Il Teramo ha preso il difensore Fiore, belga proveniente dal Cercle Bruges, Eros De Santis a titolo definitivo alla Viterbese. Il Potendera ha preso Pietro Visconti, il Lecco l’attaccante Riccardo Forte.