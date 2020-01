Calciomercato Serie B e Serie C – Attaccante al Crotone, doppio colpo Spezia. Il Monza è di un’altra categoria

Ultime ore di calciomercato. Due giorni di trattative per chiudere la finestra invernale. Tutti i club si muovono per cercare rinforzi. Non solo in Serie A, ma anche in Serie B e Serie C. Le ultime notizie.

L’Ascoli è su Taugourdeau, centrocampista del Trapani. I marchigiani hanno inoltre chiuso lo scambio con l’Entella tra Chajia (va in bianco-azzurro) e Sernicola (in bianconero). Il Chievo prende il centrocampista svedese Morsay dal Sundsvall. Per il Cosenza c’è Prezioso della Vibonese (cartellino del Napoli). Terzo innesto per la Cremonese: è il giovane attaccante Celar della Roma, che ha avuto poco spazio al Cittadella. Il sogno dei grigio-rossi resta Alessandro Matri. La concorrenza di Parma è Monza è però difficile da superare. Il Crotone prepara il ritorno di Capezzi e, dopo la cessione di Vido al Pisa, ha definito la trattativa con il Benevento per l’arrivo di Armenteros in Calabria. Primi colpi per il Livorno. Dall’Oglio arriva dal Catania, anche se è stato richiesto un supplemento di visite mediche per alcuni problemi emersi durante i primi controlli. Dal Bari arrivano Ferrari e Awua. I labronici stanno cercando di riportare in Italia il difensore Simic (ex Samp), ora al Rijeka. Doppio colpo dello Spezia dal Verona. In giornata le firme di Vitale e Di Gaudio, due innesti importanti. Un polacco al Trapani. Si tratta di Piszczek del Cracovia. Il Venezia deve rimpiazzare Di Mariano e ha incontrato la Juve per Lanini, attaccante dell’Under 23 bianconera. Più concreta, però l’ipotesi Capone del Perugia.

Il Monza sembra pensare già alla prossima Serie B. Dall’alto del suo vantaggio in classifica, la squadra brianzola di Silvio Berlusconi sta facendo un mercato di altra categoria. Arriva anche Machin dal Pescara. Nel Girone A il Gozzano tessera lo svincolato Garofalo (ex Venezia), Valietti passa dall’Entella alla Carrarese e il Pontedera cerca Mezzoni, di proprietà del Napoli. Nel Girone B Codromaz (Triestina) e Cavallari (Monopoli) vanno al Rimini, Tartaglia dal Novara alla Triestina. Nel Girone C l’Avellino ottiene Agostino Rizzo dal Livorno e segue Evacuo, Iuliano (Potenza) torna a Catanzaro, Ferrani (Rimini) va al Picerno, Tascone (Catanzaro) e Ricchi (Empoli) alla Cavese, Joao Silva (Trapani) al Bisceglie, Oliana (Rimini) al Monopoli.