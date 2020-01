Calciomercato Serie B e Serie C, Perugia e Chievo scatenate: si muovono Bari e Teramo

Le trattative del calciomercato di riparazione entrano nel vivo. Affari non solo in Serie A, movimenti in Serie B e Serie C.

Ascoli – Il d.s. dell’Ascoli Tesoro a Milano per degli incontri. I marchigiani puntano Trotta del Frosinone in uno scambio con Ardemagni. Quest’ultimo piace anche allo Spezia.

Benevento – Il Benevento, dopo aver ufficializzato Moncini, punta il difensore del Milan, Matteo Gabbia, che piace anche al Pescara.

Chievo – Definito l’arrivo in prestito dell’attaccante Vincenzo Millico dal Torino. Si chiude per Ongenda, ex Psg che arriva in gialloblù dal Botosani: mancano solo i dettagli sull’indennizzo ai romeni, ma il giocatore è in Italia da due giorni in attesa di sostenere le visite.

Cosenza – I calabresi puntano Salvi. Trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore.

Cremonese – Ai lombardi piace l’attaccante Marsura. Da battere la concorrenza del Crotone.

Empoli – L’Empoli continua il pressing per La Mantia del Lecce per il quale ha offerto 3 milioni più bonus. I toscani chiudono per Pinna del Cagliari in prestito con riscatto a 2 milioni (controriscatto per i sardi a 3).

Perugia – Il Perugia ha definito Liljedahl, attaccante classe 2001 dell’Orgryte, squadra svedese. Rinforzi in arrivo per Cosmi. Si puntano Rajkovic, Liam Henderson e Siligardi.

Salernitana – Diverse le mosse per la Salernitana: per la difesa piacciono Aya (Pisa) e Felipe Curcio (Brescia). In mediana con lo Spezia è stato sondato Mora. La Lazio potrebbe girare al club di Ventura l’attaccante Adekanye e il laterale Jony.

Le trattative in Serie C

Il Bari ha preso Laribi, dopo il via libera di Empoli (squadra in cui era in prestito) e Verona (proprietaria del cartellino).

Il Ravenna ha prelevato dalla Spal il centrocampista Mawuli, oggi a Milano incontro col Padova per Bunino.

Il Padova ufficializza Litteri (Cosenza) in prestito con diritto che diventa obbligo di riscatto in caso di promozione.

Il Monza annuncia Morosini (Sud Tirol).

il Carpi prende Varga dal Siena.

Il centrocampista Calcagni risolve col Pontedera e passa all’Arzignano.

La Casertana ingaggia Cerofolini della Fiorentina.

Fornito dal Catania al Rende, cessione a titolo definitivo.

Al Gozzano il difensore Dumancic in prestito dal Lecce.

Bertolo del Picerno è un passo dall’Avellino. Per sostituirlo è vicino Zaffagnini della Sambenedettese. Al Picerno piace Iuliano del Potenza. Trattativa chiusa per Ripa della Sicula Leonzio.

Il Francavilla chiude per Gallo (Lecce).

Scatenato il Teramo. Chiesti Pedrelli alla FeralpiSalò, Curiale al Catania e Costantino alla Triestina.