Emiliano Sala, la Bbc svela il messaggio da brividi dell’attaccante

L’intenzione è quella di fare luce sulla morte dell’attaccante Emiliano Sala, calciatore coinvolto nell’incidente aereo sulla Manica, continua la ‘battaglia’ legale tra Nantes e Cardiff per la cessione del calciatore e nel frattempo la Bbc rende noto un messaggio in cui l’attaccante argentino esprime a un amico tutta la sua perplessità e amarezza nel lasciare il Nantes. “Il Nantes non mi rispetta, non mi considera per quel che valgo. Non ho ancora preso una decisione. Voglio alcune informazioni da parte di questo club che mi cerca e che dice di volermi valutare per quel che merito. Quest’anno compirò 29 anni, quindi devo pensarci”. Il Nantes vuole dal Cardiff i 18 milioni di euro, il club gallese non ci sta. Iniialmente la Fifa aveva dato ragione al Nantes, obbligando il Cardiff a versare la prima rata da 6 milioni di euro ma la decisione è stata impugnata davanti al Tas.