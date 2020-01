Moggi a ruota libera sul Napoli e Gattuso. Poi svela il retroscena: “Quando facemmo fuori mezza squadra…”

Il Napoli, è evidente, non sta vivendo il periodo migliore della sua storia. Tantissimi i problemi extra campo che si stanno poi riflettendo sui risultati e una situazione da cui è difficile uscire. Ma non è la prima volta che accade. Luciano Moggi infatti, ex dg dei partenopei, nel suo editoriale su ‘Libero’ – parlando degli azzurri – ha svelato anche alcuni aneddoti legati alla sua esperienza in Campania.

“Il Napoli – si legge – ha 23 punti in meno dell’anno scorso e Gattuso fa trapelare addirittura l’ipotesi di uno scollamento dello spogliatoio: ‘Abbiamo fatto il contrario di quello che era stato studiato. I giocatori si devono parlare in faccia se c’è qualcuno antipatico al gruppo: in campo occorre superare queste cose. Anche io avevo delle antipatie, ma poi in campo nasceva solo il desiderio di vincere’. Sono dichiarazioni gravi, se vere, e che potrebbero far intuire che anche la società è in difetto, perché incapace di intervenire. Basterebbe allora ricordare al club che in passato il presidente Ferlaino e il direttore generale (chi vi scrive) fecero fuori mezza squadra, compreso il capitano Bruscolotti, perché in attrito col mister Bianchi. E il Napoli, da quel momento, rivinse il campionato, conquistò la coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa. Ogni tanto occorre anche rinnovare: naturalmente basta saperlo fare”.