Morto ex calciatore di Fiorentina e Empoli, il cordoglio del mondo del calcio [NOME e DETTAGLI]

Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Mario Bozzi, 66 anni, era un allenatore ma aveva giocato anche ad altissimi livelli con due maglie importanti come Empoli e Fiorentina, ottimi successi anche come allenatore. Viveva a Fibbiana, frazione del comune di Montelupo Fiorentino, nelle ultime ore è arrivato il messaggio di cordoglio proprio dell’Empoli: “Il presidente Fabrizio Corsi e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Bozzi, ex giocatore azzurro ed in seguito coordinatore dello staff tecnico della Scuola calcio. Alla moglie Maria Teresa, ai figli Noemi, Deborah, Elia e Myriam e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra” si legge nella nota. I funerali si svolgeranno venerdì 17 gennaio alle 15.