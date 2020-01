La nuova, pazza maglia da trasferta del Boca Juniors [FOTO]

“Spoilerata” la nuova maglia da trasferta del Boca Juniors. La squadra argentina, tra le più conosciute e calorose al mondo, ha svelato come sarà la divisa che utilizzerà fuori casa nella prossima stagione.

Una scelta particolare, innovativa, fantasiosa, forte. Il giallo e il blu, i colori tradizionali, non andranno via, ma saranno aggiunti ad una forte presenza del bianco nella parte superiore ed inferiore. Sarà prodotta da Adidas. Non la indosserà Daniele De Rossi, che com’è noto ha chiuso la sua brevissima esperienza agli Xeneizes annunciando il suo addio al calcio. In basso la FOTO della nuova maglia.