Futre al veleno: “Il Pallone d’Oro ’87 a Gullit? Ci mise lo zampino Berlusconi. E quello assegnato a Modric…”

Paulo Futre, una delle leggende del calcio portoghese, durante un’intervista al canale Youtube Idolos, è tornato sul suo secondo posto al Pallone d’Oro del 1987. Quell’anno il prestigioso premio andò a Ruud Gullit per un solo voto. Il portoghese ha mosso pesanti accuse nei confronti di Silvio Berlusconi: “Chiesi a Berlusconi come fece a togliermi quel Pallone d’Oro, sono sicuro che ci sia stato il suo zampino… Io però non credo in questi premi e li chiamo “Premi della vergogna”. Modric, ad esempio, non avrebbe mai vinto il Pallone d’Oro se Cristiano Ronaldo fosse rimasto ancora al Real Madrid. CR7 e Messi dovrebbero stare 6-6 in questa speciale classifica”.