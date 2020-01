Quando Milinkovic Savic scoppiò in lacrime: “Scusatemi ma non posso, davvero…”

In questi giorni intensi di calciomercato, a far parlare di più è stato un trasferimento mai avvenuto. Paradossale, vero? Sì, ma poi non così tanto. Politano e Spinazzola hanno fatto ritorno rispettivamente a Milano e Roma dopo essere stati praticamente ad un passo dal compiere il percorso opposto. Una storia (tale si può definire) durata qualche giorno e che ha regalato diversi colpi di scena.

Così come spesso accade in questi casi. Sì, perché non è la prima volta che siamo davanti ad un episodio del genere. E non è la prima volta che emergono fuori retroscena particolari. Da ricordare, sicuramente, ce n’è uno legato a Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, ad oggi, è un punto fermo della Lazio nonché uno dei calciatori più forti del nostro campionato. Ma nel 2015, prima di firmare per i biancocelesti, fu vicinissimo alla Fiorentina. Cosa accadde? Ci fu un ripensamento improvviso dell’ultimo secondo e, nella sede viola, il giocatore scoppiò in lacrime affermando: “Scusatemi ma non posso, davvero”. Pare siano emerse questioni di carattere privato alla base della scelta, sta di fatto che la dirigenza toscana non la prese bene e mollò tutto.