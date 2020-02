Il Barcellona annuncia: “Neymar è nostro”, ma hanno hackerato i profili social

Il Barcellona dà il bentornato a Neymar. I catalani hanno annunciato l’acquisto del brasiliano sul proprio profilo Twitter. Peccato che si tratti di una fake news, o meglio di un attacco hacker. Al termine della partita contro il Getafe i social sono stati presi di mira dal gruppo ‘OurMine’, che ha voluto denunciare il basso livello di sicurezza del club nei suoi profili social. La notizia di Neymar al Barcellona ha fatto in poche ore il giro del web. Su Twitter è comparso anche l’hastag #BartomeuOut, in riferimento al presidente blaugrana. “Ciao, siamo OurMine. Bene, questa è la seconda volta che lo facciamo. Il vostro livello di sicurezza è migliorato, ma non è ancora al meglio – è il messaggio degli hacker rivolto al Barça – Per aumentare la sicurezza dei vostri account contattateci”. In seguito il Barcellona ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha spiegato tutto l’accaduto e ha annunciato che passerà in rassegna tutti i propri contatti o collegamenti con canali esterni per evitare che in futuro si ripetano situazioni del genere.

