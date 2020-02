Brescia, adesso è ufficiale: esonero bis per Corini, a breve la firma di Diego Lopez

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. A comunicarlo ufficialmente è stato lo stesso club lombardo sul proprio sito: “Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”. Si tratta del secondo esonero in stagione per Corini. Cellino ha già scelto il prossimo allenatore. Si tratta dell’ex Cagliari Diego Lopez. La firma dell’uruguayano è attesa a breve.