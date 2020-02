Fonte interna Juve confessa: “Si sta pensando a Van Dijk”, ecco i dettagli su un retroscena clamoroso

Vero o non vero, già così avrebbe del clamoroso. Sia il nome sia l’offerta monstre che sarebbe stata messa in atto. Una voce incredibile è rimbalzata in queste ultime ore dall’Inghilterra e riguarda il calciomercato della Juventus. Come rivelato dal Sun, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Virgil Van Dijk, colosso difensivo del Liverpool considerato attualmente tra i migliori calciatori al mondo nel suo ruolo.

Stando a quanto scritto dal noto quotidiano, la Vecchia Signora starebbe preparando un’offerta da oltre 175 milioni di euro. Il Sun cita la fonte della notizia, una figura interna alla Juve di cui il giornale riporta testualmente le parole: “Dopo aver vinto diversi trofei con il Liverpool, la Juve pensa che van Dijk possa essere pronto ad una nuova sfida al termine di questa stagione, soprattutto perché ha giocato solo in Inghilterra negli ultimi anni. E il club sta pianificando una grande offerta per lui in estate”. Ennesima estate bollente in casa bianconera, dunque? Staremo a vedere.