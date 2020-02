Canizares si racconta: i retroscena su Cristiano Ronaldo ed il mancato passaggio all’Inter

Santiago Canizares è stato un ottimo portiere. Diverse le esperienze tra i pali, le più importanti sono state sicuramente quelle con le maglie di Real Madrid e Valencia. Nella prima parte della carriera avventure minori e poi tutta la trafila con la Nazionale spagnola. Interessanti indicazioni con alcuni retroscena in un’intervista riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’.

IL PRESENTE E L’ATALANTA – “Lavoro per la piattaforma Movistar e Cadena Cope, vedo tante partite. Ovviamente commenterò anche la Champions del Valencia. ho visto la partita contro la Roma vinta 2-1. Giocano bene, sono una rivelazione, credo molto nei club strutturati in questo modo, ben gestiti, organizzati, che partono da zero e riescono a giocare in Champions. Sono forti e segnano molto. Ma occhio in difesa. Lì possono soffrire, se attaccati in un certo modo”.

SUL VALENCIA – “Il club non sta attraversando un buon momento – racconta a Gazzetta.it – non sappiamo che squadra vedremo. Il direttore generale, Mateu Alemany, è stato mandato via a novembre; mentre Marcelino, uno dei migliori allenatori degli ultimi anni, è stato esonerato a dicembre. Contro l’Atalanta mancheranno i due centrali titolari, Garay e Gabriel Paulista, più Rodrygo in avanti, ma la squadra è buona. Occhio a Ferran Torres, è uno dei migliori talenti della Spagna. Classe 2000, esterno d’attacco veloce. Ha qualità, la sua forza è il dribbling, ha grande tecnica e può mettere in difficoltà chiunque”.

SU FLORENZI – “Abbiamo visto due versioni di lui. Prima il gran debutto contro il Celta Vigo, dove ha sfiorato anche il gol. Poi il disastro contro il Getafe, con il rosso. E’ un giocatore grintoso, a Valencia piacciono quelli come lui, la piazza l’ha accolto anche bene, ma deve contenere i nervi e gestire l’aspetto mentale. Comunque, credo che farà bene”.

IL RETROSCENA SU RONALDO – “Carboni, da direttore sportivo del club, stava per portare Cristiano Ronaldo a Valencia. E’ vero? “Ti dico ciò che so. Il club cercò di acquistarlo, come tanti altri club. Lui avrebbe voluto giocare in Spagna, nella Liga, ma lo United non era disposto a negoziare con nessuno, nonostante un’offerta importante”.

UN RICORDO NEGATIVO – “La sconfitta per 1-5 contro l’Inter. Adriano era imprendibile”. Cañizares ha sfiorato anche la Serie A: “Cuper mi voleva all’Inter nel 2001, ma non si è concretizzato nulla. Non me la sentivo di lasciare Valencia, il Mestalla era casa mia”.

I CAPELLI BIONDI – “Una volta andai dal parrucchiere, mi vide triste, non so come mai, così mi ossigenò i capelli. Da lì non li ho più cambiati”.