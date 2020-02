Coronavirus in Lombardia, rinviate partite di calcio? Le ultime sulla vicenda

La Federcalcio in queste ultime ore è in contatto col ministero della salute. Ci sarebbe la possibilità di rinviare le partite di calcio previste nel fine settimana in Lombardia, dopo la scoperta dei primi casi di contagio di Coronavirus di italiani, nel Lodigiano.

Al momento però, a quanto apprende l’ANSA, non vi sono elementi per proseguire verso tale decisione. A seguito del confronto con le autorità competenti non sussisterebbero condizioni di criticità tali da giustificare un rinvio; fanno eccezione i comuni oggetto dell’ordinanza, per le squadre e i calciatori che vi abitano (a Codogno sono già stati chiusi gli impianti sportivi). La Figc è in stretto e costante contatto con il Ministero della Salute ed è pronta ad intervenire qualora le condizioni di sicurezza dovessero mutare nelle prossime ore.