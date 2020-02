Coronavirus – “Niente allenamenti, viviamo alla giornata”: l’insolita routine di una squadra della zona rossa

Coronavirus – L’epidemia partita dalla Cina, ed arrivata in Italia, ha colpito anche il calcio, arrivando a stravolgere la Serie A. Nel nostro paese, tutto è partito dalla Lombardia, espandendosi poi in Veneto ed in altre regioni. Proprio in Veneto si trova Este, piccola cittadina in provincia di Padova, facente parte della cosiddetta ‘zona rossa’, e la cui squadra milita nel girone C di Serie D. Questa compagine però, come previsto dalle normative per combattere l’epidemia, non può allenarsi al momento.

“Ormai viviamo alla giornata, anzi, all’ora, in attesa di comunicazioni e disposizioni. Mercoledì, finalmente, torneremo ad allenarci”. A parlare, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, è l’allenatore Nicola Zanini, tra l’altro ex calciatore di Napoli, Atalanta e Sampdoria. “Abbiamo ricevuto una prima autorizzazione dalle autorità competenti, ovviamente ci alleneremo a porte chiuse e con determinate restrizioni. Ho fatto stampare un decalogo delle regole da rispettare alle quali dobbiamo attenerci tutti, cambieremo le nostre abitudini, le riunioni tecniche non si faranno più negli spogliatoi ma all’aperto. Nei limiti del possibile eviteremo gli spazi chiusi, niente soste o chiacchierate nelle sale massaggi, dovremo adattarci”.

“Inutile nascondere che è una situazione difficile, non sappiamo quando torneremo in campo e come faremo a recuperare tutte queste partite ma sono prima di tutto un uomo e capisco che al cospetto di questa emergenza il calcio passi in secondo piano. Intanto, nel timore di non vedere i miei calciatori, gli avevo assegnato dei compiti a casa. Abbiamo un gruppo whatsapp di squadra e il prof aveva inviato cinque sedute da fare, praticamente da martedì a sabato. Poi ogni sera ci saremmo aggiornati per fare il punto della situazione. I ragazzi stanno mostrando grande maturità, è ovvio che ci sia preoccupazione tra noi che viviamo da queste parti ma la vita deve andare avanti”.