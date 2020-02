Coronavirus, l’ufficialità su Juventus-Inter e sulle date dei recuperi: le variazioni delle giornate [DETTAGLI]

L’emergenza Coronavirus ha obbligato il calcio italiano a prendere delle decisioni in vista delle partite del prossimo weekend. E’ arrivato il comunicato ufficiale, importanti annunci da parte di Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A: in primo piano lo scontro valido per la scudetto tra Juventus e Inter si disputerà a porte chiuse. Anche altre quattro partite della settima giornata del ritorno verranno disputate senza pubblico sugli spalti: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.

“Visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le seguenti gare della 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM si disputino all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse:

UDINESE – FIORENTINA

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

JUVENTUS – INTER

A seguito delle decisioni assunte in data 23 febbraio 2020 dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive e ai conseguenti rinvii disposti con comunicati Ufficiali n. 186 e 187, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A

dispone i recuperi e le necessarie variazioni alla programmazione delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM:

RECUPERI 6a

GIORNATA RITORNO(*)

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI (DAZN)

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18.30 TORINO – PARMA (SKY)

VARIAZIONI 8a

GIORNATA RITORNO

Sabato 7 marzo 2020 ore 15.00 TORINO – UDINESE (SKY) (anziché lunedì 9 marzo 2020 ore 18.45)

Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.45 LECCE – MILAN (SKY) (anziché ore 21.00)

VARIAZIONI 9a

GIORNATA RITORNO

Sabato 14 marzo 2020 ore 15.00 BRESCIA – GENOA (SKY) (anziché domenica 15 marzo 2020 ore 15.00)

Domenica 15 marzo 2020 ore 15.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA (DAZN) (anziché sabato 14 marzo 2020 ore 15.00)

(*) la programmazione dei recuperi delle gare ATALANTA – SASSUOLO e INTER –SAMPDORIA sarà resa nota successivamente”.