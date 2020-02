Allenatore nel caos: “festa in un nightclub con i calciatori” [NOME e DETTAGLI]

In alcuni casi il mondo del calcio è legato a quello del gossip, tra relazioni, tradimenti e nuove conoscenze. Tutto quello che riguarda la vita privata dei calciatori è sempre molto seguito anche dagli appassionati nel mondo del calcio e nelle ultime ore sta circolando una notizia che ha portato motivo di grande discussione. Nel dettaglio secondo voci provenienti dall’estero l’ex Real Madrid Guti, attuale allenatore dell’Almeria sarebbe stato coinvolto in una festa presso un locale notturno assieme ad alcuni calciatori. La notizia al momento non è stato confermata in quanto non esistono foto ma il tecnico ha deciso di uscire allo scoperto con toni forti: “È il fardello che mi porto sulle spalle semplicemente per essere Guti. Ma la vita mi ha fatto diventare forte. Conduco una vita normale, sono esclusivamente concentrato sul mio lavoro d’allenatore all’Almería e sulla mia famiglia”.

“Se qualcuno trova una foto di me in un locale d’Almería mi dimetterò e restituirò tutti i soldi che il club mi ha pagato. Ho la coscienza pulita”.