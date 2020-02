Haland stabilisce un record prima di scendere in campo in Borussia Dortmund-Psg

Erling Braut Haland è uno dei talenti emergenti più cristallini del calcio. Il norvegese, dopo aver incantato con la maglia del Salisburgo, è passato al Borussia Dortmund iniziando a segnare a raffica anche con la maglia giallo-nera. L’attaccante, inserito in distinta per la gara di Champions League contro il Psg, stabilirà tra qualche minuto un nuovo record. Haland sarà il primo calciatore a giocare la stessa edizione della Champions con due maglie diverse. Il bomber norvegese ha segnato 8 gol nelle prime sei partite del girone con la maglia del Salisburgo. Oggi con quella del Dortmund potrebbe stabilire un doppio record in caso di gol.