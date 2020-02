Infortunio Pjanic, l’esito degli esami: sospiro di sollievo per la Juventus

INFORTUNIO PJANIC – “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”. Con questo comunicato la Juventus ha aggiornato sulle condizioni del bosniaco, uscito anzitempo nella partita di campionato contro il Brescia. Pjanic alla vigilia del match non era nelle migliori condizioni fisiche ma il tecnico Maurizio Sarri ha deciso ugualmente di schierarlo, dopo pochi minuti dall’ingresso è stato costretto al cambio. Gli esami hanno escluso le lesioni ma le condizioni per le prossime gare sono tutte da valutare.