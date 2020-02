Shock Lazzari, i tifosi della Spal lo minacciano di morte. Lui attacca: “Non le merito” [FOTO]

Gli odiatori colpiscono ancora. Da social o “più reali”, ancora una volta hanno perso l’occasione di star zitti. Nel mirino questa volta è finito Manuel Lazzari, esterno della Lazio che alla Spal ha lasciato il cuore. Ma si fa presto a dimenticare. Una parte di tifosi ferraresi, infatti, lo ha già dimenticato. E lo ha insultato. Lo ha minacciato di morte. Motivo? Perché ha esultato. Già, ha esultato per un gol. Della sua Lazio contro la sua ex, la Spal. Ai supporter biancazzurri non è andata giù.

A denunciare l’accaduto è lo stesso Lazzari, che sui social si è voluto esprimere dicendo la sua: “Le minacce di morte non le merito… in quei 7 anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la Spal, per sempre… però questo non le meritavo…”