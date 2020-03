Coronavirus, “in Spagna non hanno capito niente” parte 2: Diego Costa tossisce ironicamente addosso ai fotografi

L’altro ieri, durante Valencia-Atalanta, scrivemmo: “In Spagna non hanno capito niente”. Il riferimento, ovviamente, è all’emergenza Coronavirus, che da quelle parti ancora sottovalutano nonostante il boom di contagi degli ultimi giorni. La dimostrazione è stata proprio nei tifosi del Valencia, fuori dal Mestalla (partita a porte chiuse) durante il match di Champions a cantare tutti ammassati. Lì, a differenza dell’Italia, non c’è ancora un decreto che vieta gli assembramenti, ma è chiaro come – anche nel loro caso – debba iniziare a prevalere un po’ di buon senso.

I messaggi che arrivano dal mondo del calcio, però, non sono di certo positivi. Chiedere a Diego Costa, che in quanto famoso personaggio pubblico dovrebbe dare l’esempio. L’attaccante dell’Atletico Madrid, sicuramente euforico per il successo di Anfield e il passaggio del turno, ha invece ben pensato di tossire ironicamente addosso ai fotografi dopo essergli passato davanti a fine match, accompagnando il tutto da una furba risatina. Di seguito il VIDEO.

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is “coughing” at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.

I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID

— FutbolBible (@FutbolBible) March 12, 2020