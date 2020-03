“Fallo con passione o non farlo affatto”, il post criptico di Ibrahimovic preoccupa i tifosi rossoneri [VIDEO]

“Fallo con passione o non farlo affatto”. A chi si è rivolto Zlatan Ibrahimovic con queste parole? Una frecciatina alla società? Ai compagni? Un indizio sul futuro? Non è dato saperlo ma il post dello svedese ha preoccupato sin da subito i tifosi del Milan. Una situazione societaria non proprio tranquilla in casa rossonera. Boban e Maldini messi praticamente alla porta. Proprio i due che hanno convinto Ibra ad accettare la proposta rossonera. E allora cosa ne sarà del futuro dell’attaccante qualora i due dirigenti lasciassero? Tutti elementi che stanno destabilizzando la squadra e stanno facendo perdere a Ibra quella serenità ritrovata nelle scorse settimane. E quel post sui social sembra essere proprio un messaggio rivolto a chi sta causando tutto questo. Come a dire: chi ha orecchie per intendere, intenda…

Do it with passion or not at all pic.twitter.com/OFuQFfBXwU — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 5, 2020