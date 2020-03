Grave lutto in casa Atalanta: “cordoglio per la morte di un prezioso collaboratore”

Sono ore tristi per il mondo del calcio, grave lutto anche in casa Atalanta. La notizia è stata comunicata direttamente dal club nerazzurro. “Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Enzo Marando, per anni prezioso collaboratore del Settore Giovanile nerazzurro. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Atalanta”. Questo il messaggio di cordoglio comparso sul canale ufficiale Atalanta.it a seguito della scomparsa di Enzo Marando, ex collaboratore e per diverso tempo punto di riferimento del club.