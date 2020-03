Inter, esodo all’estero: gran parte dei calciatori stranieri lascia l’Italia

E’ ormai un esodo quello di tanti calciatori dell’Inter verso l’estero. Gran parte degli stranieri che fanno parte della rosa nerazzurra, infatti, hanno lasciato l’Italia per tornare dai propri cari. Concluse le due settimane di isolamento dopo il caso di positività di Rugani, nessuno ha presentato sintomi e quindi nessuno è stato sottoposto a tampone. E così Lukaku è tornato in Belgio da madre e figlio, Moses, Young ed Eriksen hanno fatto rientro in Inghilterra mentre Godin è andato in Uruguay. Brozovic e Handanovic già ieri avevano lasciato il nostro paese.