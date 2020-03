Lipsia-Tottenham, non c’è storia: Sabitzer show, anche i tedeschi fanno l’impresa

E’ la serata delle imprese in Champions League. Non solo l’Atalanta, ma anche il Lipsia. Per i tedeschi, così come per gli orobici, è la prima volta ai quarti di finale. Stracciata letteralmente la squadra vice campione d’Europa: nulla da fare per il Tottenham, altro KO di Mourinho senza attenuanti. Il risultato dell’andata complica le cose, ma si può rimontare. Convinzione che dura però 10 minuti: poi Sabitzer sale in cattedra e fa 1-0, prima di replicare al 20′. E’ già finita. Ai londinesi servono 3 gol, che non faranno. Anzi, il terzo arriva per i locali: Forsberg all’87’ chiude i conti e manda tutti a casa.