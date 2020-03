Lutto per un ex calciatore di Serie A: Nicola Pavarini, ex portiere di Brescia, Reggina, Siena e Parma, ha perso il padre, Dino, morto a 70 anni. Come riporta Fanpage, si erano aggravate le condizioni di salute dell’uomo, che era risultato positivo al Coronavirus. Conosciuto a Montirone (Comune a 12 chilometri da Brescia), era campione italiano di ‘morra’.