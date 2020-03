Nainggolan: “Roma? E’ difficile vincere se cambi 5 calciatori a stagione, è stato sempre così con Pallotta”

Momento difficile per il Cagliari. Dopo un inizio di stagione strepitoso c’è stato un crollo verticale. I sardi hanno perso in casa contro la Roma 3-4, ennesima sconfitta di questo 2020. Radja Nainggolan, centrocampista belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Roma e a James Pallotta. Queste le parole dell’ex giallorosso riportate da “Il Messaggero”: “Roma è parte della mia vita, per i giallorossi ho sempre dato tutto. Fa sempre un certo effetto giocarci contro. A Roma è difficile perché ogni anno prendevamo 4-5 giocatori nuovi e altri 4-5 partivano. Quest’anno lo stesso. Non so chi sarà il nuovo presidente, non sto più lì. Certamente la Roma è di nuovo in costruzione, adesso vediamo chi riusciranno a prendere e chi andrà via”.