Valencia, non solo Garay: ci sono altri 4 calciatori positivi al Coronavirus

Non solo Garay, che ha annunciato qualche ora fa sui social di essere positivo al Coronavirus, ma anche altri 4 calciatori. Il Valencia ha comunicato sul proprio sito ufficiale che 5 suoi calciatori sono risultati positivi al Covid-19. Ecco di seguito la nota.

“Il Valencia CF riferisce che sono stati rilevati cinque casi positivi del coronavirus COVID-19 da giocatori e tecnici della prima squadra. Tutti sono nelle loro case in buona salute e con misure di isolamento. Oltre alle informazioni che fornirà nelle prossime ore, il Club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché l’intera popolazione rimanga a casa e continui con tutte le misure igieniche e di prevenzione già pubblicato. Allo stesso modo, Valencia CF rafforza la fiducia nel nostro sistema sanitario e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei casi lievi di infezione da coronavirus che si trovano in isolamento domestico. Ricordiamo che il numero di telefono per l’attenzione al coronavirus nella Comunità Valenciana è 900300555. Siamo fiduciosi che, con solidarietà, responsabilità e grande incoraggiamento, saremo in grado di superare questa pandemia”.

Non solo Valencia, però, ma anche Elche, club di seconda divisione spagnola. L’attaccante Jonathas de Jesus è il primo giocatore di Serie B. Il brasiliano si è sottoposto al tampone ieri dopo aver accusato sintomi respiratori e febbre. Il club spagnolo, annunciando la positività di un suo giocatore senza farne il nome, ha raccomandato a tutto il suo personale di “restare in quarantena nelle proprie case per 15 giorni”.