“Neymar? Non posso perdonarlo, non saremo mai più amici”: che stoccata al brasiliano!

Nemici giurati. Quando si incontrano in campo ne nasce sempre qualcosa. A confessare una certa ‘antipatia’ nei confronti di Neymar è stato l’arbitro olandese Bjorn Kuipers. Intervistato da ‘OP1’, il direttore di gara ha ammesso di come non possa perdonare l’attaccante brasiliano che lo ha più volte insultato in campo: “Non torneremo mai ad essere amici”. Le partite incriminate sono Napoli-Psg di Champions League e Brasile-Costa Rica dei Mondiali di Russia 2018. Neymar accusò l’arbitro Kuipers, che però ha smentito in maniera netta di aver insultato a sua volta il brasiliano. In quei casi l’attaccante brasiliano non utilizzò giri di parole: “Il modo in cui ha trattato i calciatori denota una mancanza di rispetto. Per questo mi sono arrabbiato e gli ho detto qualcosa, deve rispettare tutti i calciatori. Non è che avere un fischietto o un cartellino in mano ti rende il padrone del mondo. E lo condanno per come mi ha trattato, spero che chi sta sopra di lui prenda una posizione al riguardo”. Chissà cosa accadrebbe se si ritrovassero faccia a faccia. Non resta che aspettare il terzo round.