Benevento, la minaccia di Kragl: “se ci tolgono la Serie A lascio il calcio”

Si preannuncia battaglia anche nel campionato di Serie B. Il torneo è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è ancora grande incertezza sulla ripresa della stagione. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni, con l’inizio degli allenamenti ad inizio maggio e la ripresa tra la fine del mese e l’inizio di giugno. Ma non può essere esclusa la possibilità della sospensione definitiva. Il Benevento chiede in ogni caso la promozione in Serie A dopo una stagione veramente impressionante, il centrocampista Oliver Kragl mette le cose in chiaro. Ecco le parole pubblicate sulle colonne de Il Sannio: “Con questa squadra abbiamo scritto la storia e fatto qualcosa di devastante. Nessuno potrà toglierci quanto fatto, anche se abbiamo ancora altre partite da vincere. Negarci la Serie A sarebbe follia: se succedesse, potrei lasciare il calcio”.