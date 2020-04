Coronavirus, squadra di Serie A mette in cassa integrazione i dipendenti [DETTAGLI]

Si continua a discutere del taglio degli stipendi per il Coronavirus. E, mentre non si è ancora arrivati ad una soluzione comune, c’è chi prende decisioni drastiche. E’ il caso del Napoli che ha messo in cassa integrazione i 30 dipendenti del club, sospendendo anche la modalità smart working. Per quanto riguarda gli ingaggi di calciatori e staff il Napoli ha congelato la mensilità di marzo, in attesa di giungere ad un accordo. Strada che si preannuncia tortuosa visti i precedenti di novembre, con una vertenza sempre aperta e con la pesante richiesta di multe dopo l’ammutinamento dei giocatori.