Calciomercato, la Juve fissa il prezzo di de Ligt. Il Torino attivo, croato al Bologna e derby Genoa-Sampdoria

Continuano le trattative sul fronte calciomercato, nonostante l’emergenza Coronavirus che ha portato l’inevitabile decisione di fermare i campionati di calcio. Le big si muovono con l’obiettivo di rinforzare ancora di più le rose, operazioni anche per le medie e le piccole. Ecco tutti i dettagli nello specifico.

INTER – Il club nerazzurro ha individuato il sostituto di Handanovic. Si tratta dell’estremo difensore dell’Udinese Musso, reduce da una stagione veramente importante.

JUVENTUS – Continuano a circolare voci su un possibile addio di de Ligt. Il difensore ha ancora margini di miglioramento ed i bianconeri non vorrebbero privarsene. La valutazione è di 120 milioni di euro, cifra che ne certifica l’incedibilità. La Fiorentina è interessata a Rolando Mandragora dell’Udinese, la Juve ha però il diritto di controriscatto per 26 milioni. Potrebbe essere una pedina da girare alla Fiorentina per Castrovilli.

LAZIO – I biancocelesti sono al lavoro per programmare il futuro. L’obiettivo è confermare i calciatori più importanti, il ds Tare sta preparando il rinnovo del portiere Strakosha.

TORINO – Diverse notizie sul club granata. Everton e West Ham hanno messo nel mirino Ola Aina, torna Milinkovic dal prestito allo Standard. In entrata Bonaventura del Milan e Vasile Mogos della Cremonese, sarebbe il sostituto di De Silvestri.

BOLOGNA – Il club rossoblu avrebbe puntato i fari su Martin Erlic, croato dello Spezia già nel giro dell’Under 21.

KEAN – Sembra già essere finita l’esperienza con la maglia dell’Everton. L’attaccante potrebbe tornare in Italia. Occhi da parte di Genoa e Sampdoria.