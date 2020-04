Calciomercato Juventus, la bomba dall’Inghilterra: “Paratici su Lautaro Martinez”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Una bomba clamorosa sul calciomercato della Juventus che arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo il tabloid Sport Witness il club bianconero si sarebbe messo in fila per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Il Toro è stato protagonista di una stagione incredibile, confermandosi uno dei migliori attaccanti in circolazione e con ancora ampi margini di miglioramento. La Vecchia Signora sta monitorando diversi profili per il ruolo di centravanti, i nomi più importanti fino al momento sono quelli di Kane e Icardi. Adesso spunta questa nuova suggestione, una trattativa che avrebbe del clamoroso. L’argentino è nel mirino anche di altri club, dal Manchester City al Barcellona. La valutazione economica supera i 100 milioni di euro. Va specificato che i campioni d’Italia in carica vorrebbero effettuare l’investimento importante per il centrocampo, un colpo in attacco sarebbe possibile solo in campo di due-tre cessioni importanti.