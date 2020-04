Cellino non si ferma: “Lotito non degno di essere ascoltato, non so neanche se rappresenta la Lazio”

Prosegue la battaglia di Massimo Cellino, portavoce dei presidenti che vorrebbero “finirla qui”. Dall’altra parte c’è Claudio Lotito, che il patron del Brescia è tornato a punzecchiare ai microfoni del Giornale di Brescia: “Ribadisco – dice – che se si riprenderà a giocare io non schiererò la squadra. Non è una provocazione: mi diano i punti di penalizzazione che vogliono, mi assumo tutte le responsabilità del caso. Lotito? Raglio d’asino non giunge in Paradiso, si dice: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l’altro non so nemmeno se rappresenti la Lazio visto che del club è solo presidente del comitato di gestione. Gravina? Vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia, poi parliamo di tutto”.