Serie A, l’ipotesi del calendario: “partenza il 27 maggio, il 9 luglio l’ultima giornata”

Il campionato di Serie A si è fermato a causa dell’emergenza Coronavirus, una decisione inevitabile considerando la situazione che sta vivendo l’Italia, ma in generale tutto il mondo. Le squadre della massima categoria sono spaccate, c’è chi vuole tornare in campo per completare la stagione, assegnare lo scudetto e decidere le posizioni di Champions e Europa League e le squadre retrocesse, altre invece considerano finito il campionato. Al momento non è stata presa una decisione definitiva, tutto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Si sta pensando di riprendere la stagione, con gli allenamenti previsti per i primi giorni di maggio e il ritorno in campo per fine mese o per i primi giorni di giugno. Il ‘Corriere dello Sport’ ha ipotizzato tutto, l’inizio è previsto per il 27 maggio, l’ultima giornata il 9 luglio. In alto la fotogallery con tutti i dettagli delle giornate.